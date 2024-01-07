مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «دور الـ32»، وذلك عقب اكتساحه لضيفه هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ64).

فودين يفتتح أهداف مانشستر سيتي

انتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 33 ليسجل له فيل فودين الهدف الأول، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الدقيقة 58، سجل بن جاكسون لاعب هدرسفيلد هدف مانشستر سيتي الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، فيما عاد فودين ليضيف الهدف الثاني له والرابع لسيتي في الدقيقة 65، ثم سجل جيريمي دوكو الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 74.

وفي بقية المباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، فاز ليدز يونايتد على بيتربورو 3 - 1، وريكسهام على شروزبري 1 - صفر، وتغلب وست بروميتش على ضيفه ألدرشوت تاون 4 - 1.

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وستجري إعادة مباراة ويستهام وبريستول بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1 - 1، وهو ما حدث أيضًا في مباراة نوتنغهام فورست وبلاكبول التي انتهت 2 - 2، ومباراة بولتون وضيفه لوتون تاون التي انتهت بالتعادل السلبي.