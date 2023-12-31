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مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 04:22 مساء
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
فرحة نجوم مانشستر سيتي بالفوز على شيفيلد يونايتد، 30 ديسمبر 2023. (إنترنت)
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أنهى مانشستر سيتي العام 2023 بشكل إيجابي بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2-0، بينما لحق أستون فيلا بليفربول إلى الصدارة موقتاً، بعد فوزه الشاق وفي الوقت القاتل على ضيفه بيرنلي المنقوص عددياً 3-2، السبت، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى إستاد الاتحاد، بدأ سيتي اللقاء بخبر سعيد في نهاية العام مع عودة البلجيكي كيفن دي بروين إلى الفريق، وجلوسه على مقاعد البدلاء، بعد غياب عن الملاعب منذ المباراة الأولى في الدوري ضد بيرنلي في أغسطس الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

السيتي يستعرض الكؤوس الخمس
في المقابل، استمر غياب الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بسبب الإصابة أيضاً، لكن ذلك لم يمنع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق فوزه الثاني توالياً، والثاني عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث موقتاً بفارق الأهداف عن أرسنال، الذي يلتقي الأحد مضيفه وجاره فولهام.

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وسبق انطلاق المباراة استعراض سيتي الكؤوس الخمس التي أحرزها هذا العام، آخرها كأس العالم للأندية التي توج بها في السعودية بفوزه في النهائي على فلومينينسي البرازيلي 4-0.

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