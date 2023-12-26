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إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 02:40 مساء
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي يرفعون كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز في النهائي على إنتر الإيطالي، إسطنبول 10 يونيو 2023. (فرانس برس)
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منذ أن انتقلت ملكيته إلى الإماراتيين العام 2008، فرض مانشستر سيتي نفسه من أبرز الأندية الإنجليزية وصولا إلى العام 2012 حين أحرز لقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1968، لكنه انتظر حتى 2023 كي يحقق حلم التربع على قمة القارة العجوز بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي.

في 10 يونيو على ملعب «أتاتورك» الأولمبي في إسطنبول، تمكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق الحلم بالفوز على إنتر 1-0، ليصبح بإمكان الـ«سيتيزينس» القول إنهم من كبار القارة العجوز وليسوا مجرد منافسين على لقب الدوري الممتاز الذي أحرزوه سبع مرات منذ 2012 وخمس مرات في المواسم الستة الأخيرة، حسب «فرانس برس».

منظومة رائعة بقيادة غوارديولا
يجب القول إن هذا التتويج الذي تحقق بعد وصول إلى النهائي العام 2021، كان متوقعا ضمن منظومة رائعة بقيادة غوارديولا ومجموعة من اللاعبين المذهلين، مثل البلجيكي كيفن دي بروين الذي توج من دون أن يتمكن من إكمال نهائي إسطنبول بسبب الإصابة.

الهداف القاتل النروجي إرلينغ هالاند
أيضا يتواجد على لائحة النجوم، الهداف القاتل النروجي إرلينغ هالاند (52 هدفا في 53 مباراة خاضها خلال موسم 2022-2023)، لاعب الوسط المؤثر جدا الإسباني رودري الذي سجل هدف التتويج القاري، البرتغالي الأنيق والبارع برناردو سيلفا، والقائد الألماني المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة الإسباني إيلكاي غوندوغان.

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التكريس القاري هو أيضا زواج ناجح بين نادٍ عريق أسسته كنيسة القديس مرقس في مانشستر العام 1880، وبين أموال النفط التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك سيتي منذ 2008.
 

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