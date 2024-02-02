مانشستر سيتي يحصد 176 مليون جنيه إسترليني مكافأة الفوز بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي في تقريرها السنوي الصادر اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي حصل على مكافأة نظير فوزه بلقب المسابقة الموسم الماضي قدرها 176.2 مليون جنيه إسترليني بزيادة 15% مقارنة بالموسم السابق.

الدوري الإنجليزي كامل العدد

ووفقا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، فقد حصل نادي آرسنال على 172.2 مليون جنيه إسترليني مقابل حصوله على المركز الثاني، بينما حصد مانشستر يونايتد على 168.3 مليون جنيه إسترليني، يليه نيوكاسل يونايتد 164.3 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

كما حصلت أندية توتنهام هوتسبير وتشيلسي وويست هام يونايتد وإيفرتون ونوتنغهام فورست على مكافآت أكثر من الأندية التي أنهت الموسم أعلى منها في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي، بسبب عرض المزيد من مبارياتها على شاشات التلفزيون مباشرة.

وحتى ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير الذي هبط للدرجة الثانية، حصل على 103.6 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر تقرير موسم 2022-2023 أن الملاعب امتلأت بنسبة 98.7% -وهي زيادة طفيفة مقارنة بالموسم السابق– مع 43% من الحضور تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، و28% منهم من الإناث.وبلغ عدد الجماهير التي شاهدت المباريات تسعمائة مليون متفرج ليصبح الدوري الأكثر مشاهدة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز في التقرير: توج الموسم بفوز اثنين من أنديتنا في مسابقات الأندية الأوروبية. وبعد فوزه بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا ضمن الثلاثية، في حين أن فوز ويست هام يونايتد بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، منحه أول ألقابه الكبيرة منذ أكثر من أربعين عاماً».

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن صفقات بث جديدة قياسية في ديسمبر الماضي مع شبكات «سكاي سبورتس»، وشبكة «تي.إن.تي سبورتس» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» تمت بين عامي 2025 و2029.

وأضاف ماسترز أن هذه الاتفاقيات تؤكد قوة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي شهادة تصب في صالح أنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب مكتملة العدد، وللجماهير الذين يصنعون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع».