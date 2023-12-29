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أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 02:46 مساء
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي (رويترز)
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أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حتى يونيو 2026.

وقال النادي الملكي، في بيان على موقعه الرسمي اليوم، أن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل «سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026»، بحسب وكالة «فرانس برس».
 

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