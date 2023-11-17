شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهى الشوط الأول من المباراة الجارية بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومنتخب إسواتيني، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على أرضية ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي.

المنتخب الوطني أضاع فرصة هدف

أظهرت أحداث النصف الأول من زمن المباراة أفضلية منتخب إسواتيني الذي اعتمد على إرسال الكرات الطويلة خلف مدافعي المنتخب الوطني، وتمكن من تهديد مرمي الحارس مراد الوحيشي عدة مرات.

في المقابل، أضاع المنتخب الوطني فرصة واحدة كانت سانحة للتسجيل. كما عابه فقدان الكرة بسهولة، مما قلل كثيرا من خطورته على مرمي إسواتيني.

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وقد لعب المنتخب الوطني في الشوط الأول بتشكيل ضم: مراد الوحيشي في حراسة المرمى، وعبدالعزيز الصويعي والطاهر بن عامر وعلي يوسف وصبحي المبروك وصلاح فكروان وفيصل البدري وأحمد كراوع وفاضل سلامة وعمر خوجة ومنعم عكاشة.