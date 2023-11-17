اليوم.. المنتخب الوطني يواجه إيسواتيني في بداية رحلة تصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الثالثة عصر اليوم الجمعة، عنما يحل ضيفا على منتخب إيسواتيني بملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات، على أن يواجه المنتخب الكاميروني في الجولة الثانية من التصفيات.

المنتخب الوطني يسعى للفوز

ويأمل المنتخب الوطني أن يخرج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم حتى تكون خير بداية لرحلة التصفيات التي تستمر حتى شهر أكتوبر من عام 2025.

وسيسعى «فرسان المتوسط» إلى الخروج بنتيجة الفوز في لقاء اليوم أملا في اكتساب جرعة ثقة تساعد الفريق على استكمال طريق تصفيات كأس العالم 2026 بنجاح.

تمثل مباراة اليوم الاختبار الرسمي الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» الذي اختار قائمة من اللاعبين الشباب لتجديد دماء الفريق بلاعبين يمكنهم تمثيل «فرسان المتوسط» على المستوى الدولي لسنوات قادمة.

واستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، خاض المنتخب الوطني عددا من المباريات الودية أملا في تعزيز التفاهم والتجانس بين لاعبيه، وشملت هذه المباريات الودية مواجهة كل من ليبيريا والنيجر والصومال والسودان.

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ومن المتوقع بقوة أن يدفع «ميتشو» في مواجهة اليوم أمام منتخب إيسواتيني بالقوة الضاربة لحسم اللقاء مبكرا وحصد النقاط الثلاث، وهو الهدف الذي تنتظر الجماهير تحقيقه خاصة أن المنافس ليس بالفريق القوي ولا يملك تاريخا على الساحة الكروية الأفريقية.