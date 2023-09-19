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بيلينغهام مستعد لاختباره القاري الأول مع ريال مدريد في ضربة بداية الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:51 مساء
بيلينغهام مستعد لاختباره القاري الأول مع ريال مدريد في ضربة بداية الأبطال
لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام يسدد ويسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى خيتافي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، 2 سبتمبر 2023. (فرانس برس)
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يستعد لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاختباره القارّي الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بمواجهة ضيفه أونيون برلين الألماني، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بداية صاروخية بقميص النادي الملكي شهدت تربعه على صدارة ترتيب هدافي «الليغا».

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سجل ابن الـ20 عامًا، المنتقل إلى العاصمة مدريد هذا الصيف من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، في 4 من المباريات الخمس التي خاضها ريال في الدوري مع بداية الموسم، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين مع 5 أهداف، حسب «فرانس برس».

ريال مدريد يستهل حملته الأوروبية باستضافة أونيون برلين
أسهمت أهداف لاعب برمنغهام السابق (2019-2020) في تربُّع ريال على صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في حين يستهل حملته الأوروبية باستضافة أونيون برلين على ملعب «سانتياغو برنابيو».

وغادر ريال المسابقة القارية الأعرق والتي يحمل لقبها 14 مرة في رقم قياسي، الموسم الماضي «بخفي حنين» حيث تعرض لخسارة ساحقة في إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة بعد تعادلهما 1-1 ذهابًا، في طريق الأخير للظفر باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي يقلص عدد الدقائق
اعتبرت صفقة بيلينغهام ردًا مبطنًا من قبل إدارة النادي الملكي على تلك الخسارة القاسية، في حين بدأ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقليص عدد الدقائق لكل من لاعبَي خط الوسط المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش (38 عامًا) والألماني توني كروس (33)، مقابل الزج لوقت أكثر بالفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي.

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