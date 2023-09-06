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ميسي يعود لقيادة الأرجنتين نحو حلم مونديالي جديد.. والبرازيل تعيش لحظات القلق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 04:50 مساء
ميسي يعود لقيادة الأرجنتين نحو حلم مونديالي جديد.. والبرازيل تعيش لحظات القلق
ميسي لحظة تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 (أرشيفية: الإنترنت)
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يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غدًا الخميس، إلى ممارسة واجبه الدولي في صفوف منتخب بلاده مع انطلاق الرحلة الطويلة لـ«البيسيليستي» في تصفيات أميركا الجنوبية نحو بلوغ كأس العالم 2026، وذلك بعد بداية مبهرة في مسيرته في الدوري الأميركي لكرة القدم مع فريق إنتر ميامي.

ميسي الأفضل في جيله
وقبل تسعة أشهر، توج ميسي مسيرته المظفرة بقيادة الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم في قطر، ما عزز مكانته كأفضل لاعب في جيله، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

منذ تلك الليلة الساحرة في الدوحة، مرت حياة النجم الأرجنتيني بفترة من الاضطراب. فبعد نهاية غير سعيدة لمسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حاولت الأندية السعودية إغراءه لكنه قرر فتح صفحة جديدة في مسيرته مع إنتر ميامي.

وأثبت ميسي أن هذه الخطوة كانت قرارًا ملهمًا، حيث استقر وعائلته في فلوريدا بسلاسة بينما حقق نجاحًا على أرض الملعب بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول ألقابه وإلى نهائي كأس الولايات المتحدة.

واعتبر مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، أن ميسي تحرر من الضغوط بعد قيادة الأرجنتين أخيرًا إلى كأس العالم العام الماضي بعد إخفاقات مؤلمة عدة في البطولة الكبرى.

هل يشارك ميسي في مونديال 2026؟
لكن السؤال المطروح مع انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية هذا الأسبوع هو ما إذا كان ميسي سيكون حاضرًا عندما تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها العام 2026 في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بدا وكأن ميسي يصب الماء البارد على هذا الاحتمال في تعليقات أدلى بها في يونيو، قائلًا إنه لا يتوقع اللعب في نهائيات 2026. ومع ذلك، فقد اعترف لاحقًا في مقابلة أجريت معه في يوليو الماضي بأنه ليس لديه فكرة واضحة عن الموعد الذي يعتزم فيه التوقف عن مسيرته الدولية. وقال ميسي لوسائل الإعلام الأرجنتينية «حتى أنا لا أعرف متى. سيحدث ذلك عندما يحدث».

وأضاف: «بعد الفوز بكل شيء، أريد أن أستمتع باللحظة وأنتظر الوقت ليخبرني متى ستأتي هذه اللحظة. منطقيًا، نظرًا لعمري، يتوقع المرء أن يكون ذلك قريبًا، لكنني لا أعرف على وجه اليقين».

من جهته، يؤكد مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم ليونيل سكالوني أنه سيكون لميسي مكان بالتأكيد في تشكيلة 2026 إذا أراد ذلك بقوله في يناير الماضي: «أعتقد أن ميسي يستطيع التواجد في كأس العالم المقبلة. سيعتمد الأمر كثيرًا على ما يريده، وعلى ما إذا كان يشعر بالارتياح. الباب سيكون مفتوحًا دائمًا. إنه سعيد في الملعب وسيكون الأمر رائعًا للغاية بالنسبة لنا».

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وتبدو الأرجنتين بتشكيلتها القوية شبه ضامنة للتأهل بعد رفع عدد المنتخبات إلى 48 في المونديال القادم على أن تتأهل ستة منتخبات من أصل عشرة من أميركا الجنوبية إلى النهائيات مع إمكانية تأهل منتخب سابع عبر الملحق.

وتبدأ رحلة ميسي والأرجنتين في التصفيات بمواجهة الإكوادور على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس غدًا، قبل أن يواجه بوليفيا في لاباز الثلاثاء المقبل.

وتقام غدًا أيضًا مباراتان أخريان بين باراجواي وبيرو، وكولومبيا مع فنزويلا، بينما تقام بعد غدٍ مباراتان أخريان، حيث تلعب أوروجواي مع تشيلي في مونتيفيديو، بينما تستهل البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات مشوارها باستضافة بوليفيا في بيليم.

قلق وترقب في البرازيل
وتدخل البرازيل التصفيات في حالة من الترقب والقلق، مع مدرب جديد هو فرناندو دينيز الذي تولى المسؤولية خلفًا لسلفه تيتي في أعقاب خروج «السيليساو» من دور الثمانية لكأس العالم في قطر 2022 أمام كرواتيا العام الماضي.

وشهدت استعدادات البرازيل للتصفيات استبعاد جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أنتوني بعد الكشف عن اعتداء على صديقته السابقة. وجرى استبدال أنتوني الذي نفى هذه المزاعم، بمهاجم أرسنال جابريال جيزوس.

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