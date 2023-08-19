هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط

ازداد الموقف بشأن تعاقدات نادي ريال مدريد الإسباني غموضًا، ففيما يسود إجماع على أن الفرنسي كيليان مبابي هو الهدف الرئيس للنادي، كشف تقرير صحفي عن احتمال حدوث مفاجأة كبرى تخص هذا الملف، بتحويل النادي اهتمامه إلى إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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ولايزال ريال مدريد يبحث عن رأس حربة يسد الفراغ الذي خلفه رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، إلا أن مساعيه باءت بالفشل حتى الآن.

كما أن مساعيه لضم كيليان مبابي مهددة بالفشل أيضًا في ضوء الصلح الأخير بين اللاعب وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يضع الكثير من الشكوك حول مدى قدرة ريال مدريد على جلب اللاعب سواء العام الحالي أو المقبل بعد انتهاء عقده.

وفي هذا السياق، كشفت جريدة «ديفنسا سنترال» الإسبانية إن رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز غير بوصلة اهتماماته تجاه هداف الدوري الإنجليزي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ونقلت عن الصحفي البارز كارلوس كاربيو قوله «إن فلورنتينو سيوقع مع هالاند»، وأشارت إلى أن هذا التصريح قد يكون مجرد تهديد صريح من ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت الجريدة الإسبانية المقربة من ريال مدريد: «بخصوص التعاقدات الجديدة، عندما يكون العالم كله منتبهًا لمبابي، فهناك بعض المفاجأة. وهذا هو، يمكن أن يتغير التركيز كليًا ويبدأ في النظر نحو هالاند».

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وقبل أيام قليلة قبل إغلاق سوق الانتقالات، ما زال وصول مبابي إلى سانتياغو بيرنابيو محل شك كبير، بعدما عقد اللاعب جلسة صلح مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وعاد إلى تدريبات الفريق الأول، ما جعل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث مستقبلًا.

في غضون ذلك، ريال مدريد بحاجة إلى مهاجم. منذ رحيل بنزيما، تُركوا بدون لاعب يشغل المركز رقم «9»، لكن عندما ظهر كيليان بدا الهدف واضحًا، على الرغم من أن كارلو أنشيلوتي قام بإعداد قائمة تضم ثلاثة مهاجمين.

وقالت جريدة «ديفنسا سنترال»: «مبابي يتعرض لضغوط شديدة. من ناحية أخرى يرغب اللاعب أن يكون يظل محبوبًا من قبل ريال مريد، خاصة أنه قال إنه لن يجدد بعد عام 2024».