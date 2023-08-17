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هالاند ودي بروين وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 05:12 مساء
هالاند ودي بروين وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا
هالاند ودي بروين يحتفلان بأحد انتصارات مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» كلًا من: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا لموسم 2022-2023.

آلية اختيار اللاعبين المرشحين
وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث، دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ومدربي المنتخبات الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «يويفا»، بالإضافة إلى لجنة من الصحفيين الأوروبيين، جرى اختيار اللاعبين الثلاثة.

وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين ضمن لائحة مؤلفة من عشرة لاعبين.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا يوم 31 أغسطس في إمارة موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا وحامل لقب الكأس المحلية والسوبر الأوروبية.

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

أما ميسي (36 عامًا)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

ولدى المدربين تم اختيار الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان وصيف بطل دوري أوروبا، ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام ثلاثة عقود عن منصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

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