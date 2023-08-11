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توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 05:20 مساء
توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ
هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)
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زاد نادي توتنهام الإنجليزي عملية انتقال نجمه هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني تعقيدا بقرار مفاجئ، اتخذه في وقت ساد فيه الاعتقاد بأن اللاعب الإنجليزي أصبح قريبا من الانتقال للنادي الألماني.

هاري كين ينتظر إذن السفر
كشفت منصة «SKY» الرقمية أن نادي توتنهام منع لاعبه هاري كين من السفر إلى مدينة ميونخ، كما كان مقرراً، لرغبته في التفاوض مجدداً مع بايرن ميونخ، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وخطط هاري كين للتوجه إلى ميونخ، اليوم الجمعة، إلى ميونخ، ليخضع للفحص الطبي، ويوقع على عقد انضمامه إلى بايرن ميونخ، ليصبح لاعبا بالنادي البافاري حتى 2027.

وبحسب المنصة نفسها، فإن هاري كين يوجد حاليا في منزل قريب المطار، في انتظار حصوله على موافقة مسؤولي توتنهام على سفره إلى ألمانيا.

بايرن ميونخ يقترب من ضم هاري كين في أضخم صفقة في تاريخ الدوري الألماني
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو

وقد أكدت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية، أمس الخميس، أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع توتنهام على ضم كين مقابل 110 ملايين يورو، مما سيجعل اللاعب الإنجليزي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يرس الخيار البديل
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني حال فشله في التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن مسؤولي بايرن ميونخ ما زالوا يناقشون التعاقد مع مواني، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي من الممكن أن يصبح خيارهم الثاني.

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