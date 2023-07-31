وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وإنجليزية أن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يان كريستيان دريسن، ومدير الشؤون التقنية، ماركو نيبه، بصدد السفر إلى العاصمة البريطانية اليوم الإثنين، لحسم صفقة هاري كين من توتنهام الإنجليزي.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن مسؤولي بايرن ميونخ سيتقدمان بعرض ثالث ومُحسن لضم قائد المنتخب الإنجليزي، تبلغ قيمته 87 مليون يورو (96 مليون دولار)، إلى جانب متغيرات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).

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وأوضحت الجريدة أن بايرن ميونخ تقدم بعرضين سابقين بـ70 و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من قِبل الرئيس التنفيذي لتوتنهام دانييل ليفي. لكن تقارير أشارت أيضاً إلى أن مالك نادي توتنهام، جو لويس، أوصى ليفي ببيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في حال عدم تمديد تعاقده إلى ما بعد 2024، لتفادي رحيله دون مقابل.

وذكرت تقارير أن دريسن ونيبه كانا يعتزمان السفر إلى لندن في وقت سابق، ولكن هذا لم يحدث، على الرغم من استمرار التواصل بين الناديين عبر قنوات أخرى. وتردد أن توتنهام كان يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كين.

هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونخ

ويعد هاري كين، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع توتنهام، هو الهدف الأول لبايرن ميونخ، الفائز بالدوري الألماني في آخر 11 موسماً، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما قالت «الألمانية».

جاءت تلك التقارير التي نشرتها جريدة «غارديان» و«شبكة سكاي» التليفزيونية، لتصحح تقارير إعلامية أخرى ذكرت أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن، ومخطط الفريق ماركو نيبي كانا في الأساس يخططان للسفر اليوم الجمعة لحسم صفقة هاري كين.

توتنهام أمام خيارين إما السماح بالرحيل أو محاولة التتويج

وبحسب جريدة «تايمز» البريطانية، فإن هاري كين استقر على عدم تجديد عقده لكنه غير متعجل في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف الأمر الذي يضع توتنهام أمام خيارين، إما السماح له بالرحيل أو محاولة التتويج بلقب في الموسم الجديد أو على أقل تقدير التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي من أجل إقناعه بالبقاء.

وتردد أن بايرن ميونخ عرض على توتنهام 68 مليون جنيه إسترليني لضم كين، لكن توتنهام رفض العرض وطالب بالحصول على مئة مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، اعترف المدير الفني لفريق توتنهام الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، بأنه لا يشعر بالراحة حيال الموقف الغامض لمستقبل هاري كين، مشيراً إلى رغبته في أن يجري حل الأمر في أقرب وقت ممكن.