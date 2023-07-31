  • Alwasat News
Atwasat

وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 04:28 مساء
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو
المهاجم الإنجليزي هاري كين. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وإنجليزية أن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يان كريستيان دريسن، ومدير الشؤون التقنية، ماركو نيبه، بصدد السفر إلى العاصمة البريطانية اليوم الإثنين، لحسم صفقة هاري كين من توتنهام الإنجليزي.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن مسؤولي بايرن ميونخ سيتقدمان بعرض ثالث ومُحسن لضم قائد المنتخب الإنجليزي، تبلغ قيمته 87 مليون يورو (96 مليون دولار)، إلى جانب متغيرات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).

بايرن ميونخ يرفض الاستسلام أمام توتنهام في صفقة شراء هاري كين
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين

وأوضحت الجريدة أن بايرن ميونخ تقدم بعرضين سابقين بـ70 و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من قِبل الرئيس التنفيذي لتوتنهام دانييل ليفي. لكن تقارير أشارت أيضاً إلى أن مالك نادي توتنهام، جو لويس، أوصى ليفي ببيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في حال عدم تمديد تعاقده إلى ما بعد 2024، لتفادي رحيله دون مقابل.

وذكرت تقارير أن دريسن ونيبه كانا يعتزمان السفر إلى لندن في وقت سابق، ولكن هذا لم يحدث، على الرغم من استمرار التواصل بين الناديين عبر قنوات أخرى. وتردد أن توتنهام كان يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كين.

هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونخ
ويعد هاري كين، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع توتنهام، هو الهدف الأول لبايرن ميونخ، الفائز بالدوري الألماني في آخر 11 موسماً، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما قالت «الألمانية».

جاءت تلك التقارير التي نشرتها جريدة «غارديان» و«شبكة سكاي» التليفزيونية، لتصحح تقارير إعلامية أخرى ذكرت أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن، ومخطط الفريق ماركو نيبي كانا في الأساس يخططان للسفر اليوم الجمعة لحسم صفقة هاري كين.

توتنهام أمام خيارين إما السماح بالرحيل أو محاولة التتويج
وبحسب جريدة «تايمز» البريطانية، فإن هاري كين استقر على عدم تجديد عقده لكنه غير متعجل في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف الأمر الذي يضع توتنهام أمام خيارين، إما السماح له بالرحيل أو محاولة التتويج بلقب في الموسم الجديد أو على أقل تقدير التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي من أجل إقناعه بالبقاء.

وتردد أن بايرن ميونخ عرض على توتنهام 68 مليون جنيه إسترليني لضم كين، لكن توتنهام رفض العرض وطالب بالحصول على مئة مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، اعترف المدير الفني لفريق توتنهام الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، بأنه لا يشعر بالراحة حيال الموقف الغامض لمستقبل هاري كين، مشيراً إلى رغبته في أن يجري حل الأمر في أقرب وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)
(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا ...
تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف

تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
البعثة الأممية تتفرغ لـ«إدارة» الصراع الليبي بدلا من حله

البعثة الأممية تتفرغ لـ«إدارة» الصراع الليبي بدلا من حله
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. كلوديا غازيني تتحدث عن «مزايا» الخطوة وتتساءل حول الموقف الدولي

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. كلوديا غازيني تتحدث عن «مزايا» الخطوة وتتساءل...
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم بالاتحاد المنستيري
الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم ...
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في ...
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
المزيد
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال ......
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد ......
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان معا.. وفيلدا: أنا مسؤول عن الهزيمة
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان ......
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة ......
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة......
المزيد