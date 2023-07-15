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باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 06:12 مساء
باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على التعاقد مع هاري كين
هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)
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تزايد اهتمام الأندية الكبرى بالحصول على خدمات مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعي للتعاقد مع النجم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن خطة إعادة بناء الفريق الفرنسي التي بدأت عقب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صراع ألماني – فرنسي حول هاري كين
وذكرت جريدة «إندبندت» البريطانية، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان، قطع الطريق على مفاوضات بايرن ميونيخ الألماني، الذي يرغب أيضا في ضم هاري كين لتدعيم هجومه الذي تأثر بشدة بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وأشارت «إندبندت» إلى أن الاتصالات التي يجريها نادي بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع هاري كين، دفعت باريس سان جيرمان إلى التحرك من أجل الحصول على توقيعه، علما بأن المهاجم الدولي الإنجليزي يرتبط بعقد مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو 2024.

وأضافت الجريدة الإنجليزية أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض مماثل لعرض بايرن ميونيخ مهما بلغت قيمته لضم هاري كين.

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وعلى الرغم من اشتداد الصراع الفرنسي – الألماني حول هاري كين، إلا أن «إندبندت» أكدت أن اللاعب لا يزال يفضّل التوقيع لنادي مانشستر يونايتد، لكن هذه الرغبة تصطدم بموقف رئيس توتنهام دانيال ليفي الذي يرفض الاستغناء عن اللاعب لأي نادٍ إنجليزي.

ويسعي فريق باريس سان جيرمان لتعويض غياب محتمل للفرنسي كيليان مبابي، الذي وصلت العلاقة بينه وبين إدارة النادي الفرنسي إلى طريق مسدود وسط تكهنات برحيله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

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