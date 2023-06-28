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توتنهام يواصل رفض العروض رغم اتفاق بايرن ميونخ مع هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 01:23 مساء
توتنهام يواصل رفض العروض رغم اتفاق بايرن ميونخ مع هاري كين
هاري كين. (أرشيفية : الإنترنت)
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توصل بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى اتفاق مع قائد إنجلترا هاري كين لضمه إلى صفوفه هذا الصيف، لكن توتنهام رفض عرضًا أوليًا قيمته 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وفق ما أفادت جريدة «بيلد» الألمانية، الأربعاء.

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يُعتقد أن معسكر كين الذي ينتهي عقده مع سبيرز في 2024 وافق على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال مع توتنهام لإتمام الصفقة، حسب «فرانس برس».

عرض مالي بقيمة 70 مليون يورو
قدم بايرن عرضًا بقيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لهدّاف منتخب إنجلترا، وفقًا لبيلد، بينما يطالب توتنهام بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الفتاك.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد، تطمع لضم كين الذي قد يتطلع أخيرًا إلى الرحيل عن توتنهام بحثًا عن الألقاب.

وكان كين الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الموسم المنصرم قريبًا من إتمام صفقة الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022 لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.

البحث عن الألقاب المفقودة في خزائن كين
ومع بلوغه سن الـ30 في يوليو، يرى كين أن الوقت ينفد في مسيرته ليحقق لقبًا لا يزال غائبًا عن خزائنه. ويسعى بايرن وراء مهاجم من الصف الأول لملء الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في العام 2022.

حقق النادي البافاري لقبه الحادي عشر على التوالي في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني الموسم المنصرم الذي كان مخيبًا للآمال بعد خروج مبكر من دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية وأداء غير مقنع.

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