  • Alwasat News
Atwasat

بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 04:18 مساء
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد
هاري كين. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

قدم نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، عرضا رسميا من أجل التعاقد من هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي. وأوضحت التقارير أن بايرن قدم عرضا لضم كين مقابل 70 مليون يورو، بخلاف المتغيرات التي ستتم إضافتها.

- وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

كما أشارت إلى أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، يضع هاري كين على رأس أولوياته خلال هذا الصيف، بينما يتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنهام موسم واحد فقط، ويأمل النادي في تجديد تعاقده، بحسب شبكة «ذا أثليتك» البريطانية.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا، بينما يتصدر آلان شيرار، أيقونة نيوكاسل، الترتيب بـ260 هدفا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام مانشستر يونايتد بضم كين، لكن هناك صعوبة في ذلك من قِبل دانييل ليفي، مالك توتنهام، الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي منافس.

عرض بايرن جاء على الرغم من ذكر جريدة «بيلد» الألمانية، في وقت سابق، أن هاري كين أبلغ بايرن ميونخ برفضه الانتقال إليه. وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا، في ظل كونه قريبا من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ...
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي...
المزيد
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع......
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في ......
عموتة مدرباً لمنتخب الأردن خلفا لعدنان حمد قبل تصفيات كأس العالم 2026
عموتة مدرباً لمنتخب الأردن خلفا لعدنان حمد قبل تصفيات كأس ......
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام ......
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية...
المزيد