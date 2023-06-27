بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، عرضا رسميا من أجل التعاقد من هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي. وأوضحت التقارير أن بايرن قدم عرضا لضم كين مقابل 70 مليون يورو، بخلاف المتغيرات التي ستتم إضافتها.

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كما أشارت إلى أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، يضع هاري كين على رأس أولوياته خلال هذا الصيف، بينما يتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنهام موسم واحد فقط، ويأمل النادي في تجديد تعاقده، بحسب شبكة «ذا أثليتك» البريطانية.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا، بينما يتصدر آلان شيرار، أيقونة نيوكاسل، الترتيب بـ260 هدفا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام مانشستر يونايتد بضم كين، لكن هناك صعوبة في ذلك من قِبل دانييل ليفي، مالك توتنهام، الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي منافس.

عرض بايرن جاء على الرغم من ذكر جريدة «بيلد» الألمانية، في وقت سابق، أن هاري كين أبلغ بايرن ميونخ برفضه الانتقال إليه. وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا، في ظل كونه قريبا من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.