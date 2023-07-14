توتنهام يغري هاري كين بـ400 ألف إسترليني أسبوعيا ومنصب بعد الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط

لجأ نادي توتنهام إلى حيلة جدية، لإغراء هدافه التاريخي هاري كين بالحصول على منصب في النادي عقب اعتزاله من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف توتنهام أطول فترة ممكنة، وتجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

بايرن ميونخ يحاول خطف هاري كين

قالت جريدة «تلغراف» البريطانية إن إدارة توتنهام تسعى للإبقاء على هاري كين في صفوف فريقها، بعد دخول بايرن ميونخ بقوة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح تقرير للجريدة أنه بالإضافة إلى الراتب الذي سيصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يستعد توتنهام للنظر في طرق أخرى من أجل إبقاء هاري كين في النادي بعد انتهاء مسيرته الكروية.

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وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن ذلك يشمل مساعدة المهاجم في بدء مسيرته التدريبية، كما فعل توتنهام مع اللاعبين السابقين ريان ماسون وجيرمين ديفو، أو توليه دور سفير مثل مدافع توتنهام السابق ليدلي كينغ.

وأكد تقرير «تلغراف» أنه لم تجر بعد مناقشة تلك الأمور، إلا أنه من المرجح أن يستمر هاري كين في اللعب سنوات عديدة على أعلى المستويات، لكن توتنهام يريد أن يفعل كل ما في وسعه، للحفاظ على الهداف القياسي للنادي.

ويبنى هاري كين منزلا جديدا في ملكية وينتوورث، التي تبعد 15 ميلاً فقط عن ملعب تدريب تشيلسي، بينما لم يستبعد مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو محاولة التعاقد معه في المستقبل.