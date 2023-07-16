بايرن ميونخ يرفض الاستسلام أمام توتنهام في صفقة شراء هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني أولي هونيس إصرار فريقه على التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين. وذكرت تقارير أن الرئيس التنفيذي لتوتنهام دانييل ليفي رفض عرضين من بايرن ميونخ، حيث ذكرت التقارير أن رئيس توتنهام يريد الحصول على 100 مليون يورو (112 مليون دولار) قبل أن يفكر حتى في الدخول في مفاوضات.

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وذكرت التقارير أن بايرن تقدم بعرضين 70 مليون يورو و80 مليون يورو بالإضافة لمدفوعات إضافية، ولكن رئيس النادي الشرفي هونيس يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق في النهاية، خاصة وأن كين مستعد للرحيل، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وقال هونيس خلال زيارة إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، أمس السبت: «موقفه سيظل كما هو، وسنحصل على خدماته، وسيتعين على توتنهام الانصياع له».

وعن ليفي، قال: «عليك أن تجعله يعطيك رقمًا في البداية، إنه يلعب على الوقت، إنه ذكي ومحترف للغاية، أقدره كثيرًا، على الجانب الآخر، نحن لسنا أشخاصًا يفعلون هذا للمرة الأولى أيضًا».