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بايرن ميونخ يقترب من ضم هاري كين في أضخم صفقة في تاريخ الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 05:04 مساء
بايرن ميونخ يقترب من ضم هاري كين في أضخم صفقة في تاريخ الدوري الألماني
هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية وألمانية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني توصل لاتفاق مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم المهاجم هاري كين هداف وقائد منتخب إنجلترا لكرة القدم.

توتنهام تمسك بهاري كين
وحاول بايرن ميونخ، الذي لم يعلق على تلك التقارير، التعاقد مع هاري كين خلال الأشهر الماضية لكنه اصطدم بصلابة موقف إدارة توتنهام التي تمسكت بشدة بالمهاجم الدولي.

تقدر قيمة الصفقة المحتملة بنحو مائة مليون يورو، وفي حال إتمام الصفقة ستكون الأضخم في تاريخ الدوري الألماني.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الناديين يجهزان العقود، لكن اللاعب لم يخضع لفحص طبي حتى الآن.

ويتطلع نادي بايرن ميونخ، الذي توج بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة على التوالي في الموسم الماضي وهو رقم قياسي، لتعزيز هجومه والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

وقال موقع «ذا أتلتيك» البريطاني إن القرار الآن بين يدي هاري كين، الذي يتبقى عام في عقده مع توتنهام، لقبول عرض بايرن ميونخ أو رفضه.

ويستهل بايرن ميونخ الموسم الجديد، بعد غد السبت، بمواجهة فريق رازن بال شبورت لايبزيغ في كأس السوبر الألمانية، بينما يبدأ مشواره في «البوندزليجا» أمام فيردر بريمن يوم 18 أغسطس الجاري.

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