وفاة متسابق إيطالي في حادث سباق دراجات بالنمسا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المتسابق الإيطالي جاكوبو فينزو، خلال حادث في سباق للدراجات في النمسا.

إلغاء يونيورن روندفارت

وأعلن فريقه «كامبانا إمبالاجي جيو أند تيكس» في بيان أصدره، اليوم السبت، وفاة فينزو خلال المرحلة الأولى من سباق يونيورن روندفارت التي أقيمت أمس الجمعة، وفقا لـ«رويترز».

وجرى نقل جاكوبو فينزو (17 عاماً)، إلى وحدة طبية عبر طائرة مروحية، قبل أن يفارق الحياة، متأثراً بجروحه، وكنتيجة لذلك تقرر إلغاء سباق الدراجات النمساوي.

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وقال الفريق: «بدموع تغرق العيون، وبقلوب محطمة، نعلن وفاة متسابق الدراجات الصاعد جاكوبو فينزو».

وأضاف البيان: «كان الفتى ضحية سقوط مروع من منحدر خلال المرحلة الأولى من سباق النمسا العليا للدراجات، كان جاكوبو شاباً استثنائياً بمستقبل باهر، رياضياً وشخصياً وهذا ما يزيدنا ألماً. نطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة، ونشكر الجميع على الدعم».