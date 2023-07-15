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حادث تصادم جماعي يوقف طواف فرنسا للدراجات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 05:44 مساء
حادث تصادم جماعي يوقف طواف فرنسا للدراجات
لقطة من طواف فرنسا للدراجات هذا العام (أرشيفية: الإنترنت)
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توقفت المرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات، اليوم السبت، لمدة حوالي نصف ساعة بعد وقوع حادث تصادم جماعي تسبب في انسحاب ثلاثة دراجين من السباق.

مينتجيس يتعرض لكسر في الترقوة
ووقع حادث تصادم جماعي بين عدد كبير من الدراجين بعد مضي حوالي خمسة كيلومترات من انطلاق المرحلة، ليجري وقف طواف فرنسا للدراجات من أجل تمكين الدراجين من الحصول على الرعاية الطبية، وفق «الألمانية».

وجرى نقل الإسباني أنطونيو بيدريرو والجنوب أفريقي لويس مينتجيس إلى المستشفى، حيث تعرض الأخير لكسر في الترقوة.

مخاوف من تأثير الشغب على طواف فرنسا للدراجات
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كما انسحب الدراج الكولومبي استيبان تشافيس من السباق بعد فترة قصيرة من استئنافه.

وانطلق طواف فرنسا للدراجات هذا العام وسط مخاوف شديدة من تأثير أعمال الشغب التي اجتاحت العديد من المدن الفرنسية.

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