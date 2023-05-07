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الدوري الإنجليزي: أرسنال يتغلب على نيوكاسل ويقلص الفارق مع السيتي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 08:36 مساء
الدوري الإنجليزي: أرسنال يتغلب على نيوكاسل ويقلص الفارق مع السيتي
لقطة من مواجهة نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)
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واصل أرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة الأحد على ملعب «ساينت جيمس بارك» أمام 50 ألف متفرج في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل لأرسنال لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 14، وعزز المدافع الدولي السويسري فابيان شار تقدم أرسنال بالدقيقة 71 بالخطأ في مرمى فريقه، وفق «فرانس برس».

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وعزز أرسنال موقعه في المركز الثاني بفوزه الثاني تواليًا والـ25 هذا الموسم برصيد 81 نقطة، فأعاد الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على ليدز يونايتد بهدفين لواحد السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام برايتون ستقام في 24 مايو الجاري.

في المقابل، مُني نيوكاسل بخسارته الخامسة فقط هذا الموسم والثانية على أرضه بعد الأولى أمام ليفربول في 18 فبراير الماضي، فتجمد رصيده عند 65 نقطة وبات مهددًا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد لاحقًا.

خدمة من أرسنال لمانشستر
وأسدى أرسنال الذي أوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات لنيوكاسل، خدمة إلى مانشستر يونايتد لانتزاع المركز الثالث، وأنعش آمال ليفربول الخامس في المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أبقى الفارق بينهما ثلاث نقاط مع مباراة أقل لنيوكاسل.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءات فولهام مع ليستر سيتي، وبرايتون مع إيفرتون، ونوتنغهام فوريست مع ساوثمبتون.

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