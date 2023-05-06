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هاري كين.. يوم الأرقام القياسية لقائد توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 08:12 مساء
هاري كين.. يوم الأرقام القياسية لقائد توتنهام
قائد توتنهام هاري كين يحتفل بهدفه أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، 6 مايو 2023. (الإنترنت)
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قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام لتخطي عقبة كريستال بالاس المنتشي بعودة مدربه الأسطوري روي هودجسون، في الجولة 35 من بطولة إنجلترا لكرة القدم، مسجلًا ثلاثة أرقام قياسية تاريخية.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع للشوط الأول، رافعًا رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 26 هدفًا، وفق «فرانس 24».

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وبهدفه اليوم تجاوز قائد توتنهام المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون واين روني، وبات ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلف آلان شيرر الأول بـ260 هدفًا.

ليلة الأرقام القياسية
ولم يتوقف إنجاز كين عند هذا الحد، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل مئة هدف على أرض فريقه، ومئة هدف خارجه، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

كما أصبح المهاجم الإنجليزي (29 عامًا) أول لاعب يسجل عشرة أهداف بالرأس في موسم واحد بالـ«بريميرليغ»، بوصوله لعشرة أهداف.

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