لاعبو توتنهام يعتذرون ويعيدون تذاكر الهزيمة بسداسية للجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

حاول لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، الثلاثاء، تقليل وقع الهزيمة القاسية التي تلقوها في آخر مبارياتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة (6-1) أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، من خلال الاعتذار وإعادة ثمن تذاكر المباراة إلى مشجعي النادي.

وفي معرض اعتذارهم عن الأداء المخيب للآمال، قال اللاعبون إنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لتصحيح المسار، حيث يقاتل الفريق لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل 6 مباريات من النهاية.

وأدت الهزيمة أيضًا إلى إقالة المدرب الموقت كريستيان ستيليني، الإثنين، حيث تولى رايان ميسون المسؤولية حتى التعاقد مع مدرب دائم.

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لاعبو توتنهام للجماهير: نتفهم إحباطكم وغضبكم

وقال لاعبو توتنهام في بيان للمشجعين «كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم.. نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف، لكن صدقونا، هزيمة كهذه تؤلمنا جميعًا»، بحسب موقع قناة «الحرة» الأميركي.

وأضاف البيان: «نقدر دعمكم، داخل وخارج الملعب. ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين برد قيمة تذاكر المباراة التي أقيمت في سانت جيمس بارك. نعلم أن هذا لن يغير شيئًا مما حدث يوم الأحد لكننا سنفعل كل شيء لتصحيح الأمور أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس، وسيعني وقوف الجماهير معنا مرة أخرى الكثير بالنسبة لنا».

توتنهام يطلق مجلسًا استشاريًا جديدًا للجماهير

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق ست نقاط عن يونايتد صاحب المركز الرابع لكنه لعب مباراتين أكثر. وأطلق توتنهام أيضًا مجلسًا استشاريًا جديدًا للجماهير، لضمان إبلاغ قاعدة المشجعين بقرارات النادي.

وسيجتمع المجلس أربع مرات سنويًا، وسيحضر أحد ممثليه اجتماعات مجلس إدارة النادي أربع مرات سنويًا، بينما سيجري إنشاء مجموعات عمل للتركيز على القضايا التي تهم المشجعين.