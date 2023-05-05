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انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 05:18 مساء
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
لقطة خروج هوغو لوريس مصابا خلال لقاء نيوكاسل يونايتد، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
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يغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم، جراء إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.

وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي أخيراً، في 23 أبريل خلال الشوط الأول الكارثي في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بستة أهداف لهدف، حين تلقى خمسة أهداف في 21 دقيقة قبل أن يُستبدل، وفق «فرانس برس».

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وقال المدرب الموقت لتوتنهام راين مايسون إن اللاعب البالغ 36 عاماً لن يكون حاضراً في مبارتي توتنهام المقبلتين و«سيغيب حتى نهاية الموسم».

وأوضح المدرب عشية مواجة كريستال بالاس «لقد حصلنا على النتائج، ومن الواضح أنها مخيبة للآمال، ولكن هذا ما كنا نخشاه منذ البداية».

مستقبل لوريس مع توتنهام
ومع بقاء عام واحد فقط من عقد لوريس، لم يرغب مايسون في مناقشة مستقبل لاعبه، قائلاً «لا يمكنني التحدث عن الموسم المقبل».

وأضاف «نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن يكون جزءاً من الفريق، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك».

وفشل توتنهام بتحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري. وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتأخر بفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

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