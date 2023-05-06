الدوري الإنجليزي: السيتي يوسع الفارق أمام أرسنال بـ4 نقاط

القاهرة - بوابة الوسط

ابتعد مانشستر سيتي أربع نقاط عن أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه ليدز بهدفين لهدف ليزيد الضغط على فريق العاصمة الذي يخوض امتحانًا صعبًا بدوره ضد نيوكاسل الثالث على ملعب الأخير الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة مقابل 78 لأرسنال الذي لعب العدد ذاته من المباريات. ونظرًا للفارق الشاسع في فارق الأهداف بين سيتي وأرسنال، يحتاج الأول إلى ثماني نقاط من أصل 12 متبقية للتتويج باللقب الثالث تواليًا والخامس في آخر ستة مواسم، وفق «فرانس برس».

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وسجل الألماني إيلكاي غوندوغان هدفي سيتي في الشوط الأول إثر تمريرتين حاسمتين من الجناح الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 19 والدقيقة 27، ليعود ويهدر فرصة تسجيل أول هاتريك في مسيرته عندما سدد ركلة جزاء في القائم أواخر المباراة، قبل أن يرد ليدز بهدف متأخر للمهاجم الإسباني رودريغو بالدقيقة 85.

وعلى الرغم من المواجهة القوية لمانشستر سيتي المرتقبة الثلاثاء ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشرك مدربه الإسباني بيب غوارديولا لاعبيه المؤثرين أساسيين وعلى رأسهم هدافه النروجي إيرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة طوال الدقائق التسعين، في حين أراح لاعب الوسط رودري والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياش.