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الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز «ألاردايس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 03:37 مساء
الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز «ألاردايس»
لقطة من مواجهة سابقة بين مانشستر سيتي وليدز في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يمكن لمانشستر سيتي أن يتخذ خطوة حاسمة نحو الظفر بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في ستة مواسم، عندما يواجه ليدز المتعثر السبت، قبل يوم من رحلة صعبة لأرسنال الثاني بفارق نقطة إلى أرض نيوكاسل المنتفض، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الـ«برميرليغ».

سيتولّى المخضرم سام ألاردايس قيادة الدفّة التدريبية للمرة الأولى مع ليدز ضد «سيتيزنس» الذي فاز في آخر تسع مباريات له بالدوري، وفق «فرانس برس».

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في المقابل، لا يزال أرسنال صاحب المركز الثاني يأمل في تعثّر سيتي الذي لعب مباراة أقل، لكن نيوكاسل سيلعب كل أوراقه، ذلك أن فوزه على ملعب «سانت جيمس بارك» سيضعه على شفا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ عقدين.

التحدي الكبير لـ«بيغ سام»
تفاخر ألاردايس بأنه «جيد مثل» الإسباني مدرب سيتي بيب غوارديولا، خلال مؤتمر صحافي استثنائي للإعلان عن عودته إلى الدوري الإنجليزي.

ولدى المدرب البالغ 68 عاماً، أربع مباريات فقط لإثبات ذلك والظفر بمكافأة قدرها نحو ثلاثة ملايين دولار لإبقاء ليدز في مصاف الدرجة الممتازة.

ودفع سلفه المقال الإسباني خافي غراسيا ثمن حصد نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، تلقى خلالها ليدز 18 هدفاً.

وبالتالي، أقنعت سمعة ألاردايس في مواجهة الصعاب، رئيس ليدز الإيطالي أندريا رادريتزاني بالمقامرة على مدرب إنكلترا السابق.

مهمة ضخمة أمام السيتي
لكن ألاردايس يواجه مهمة ضخمة السبت في مواجهة سيتي الذي يطارد الثلاثية، تليها مواجهات ضد نيوكاسل ووست هام وتوتنهام.

وقال ألاردايس «ربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في مسيرتي فقط بسبب قلة المباريات المتبقية».

ذلك أن فوزاً آخر، سيجعل رجال غوارديولا يتصدرون بفارق أربع نقاط أقله حتى يوم الأحد، لكنه قلق من التأثير الذي يمكن أن يحدثه ألاردايس.

وقال غوارديولا الذي عبّر عن مفاجأته من سلسلة الأهداف الرائعة لمهاجمه الفتاك النروجي إرلينغ هالاند «سيكون الأمر صعباً لأنه يتمتع بالكاريزما. سيضغط على اللاعبين وهو يعرف بالضبط ما يجب فعله في مثل هذا النوع من المواقف في معركة الهبوط».

«نحن مستعدون»
وللإبقاء على أي فرصة للفوز بأول لقب في الدوري منذ 19 عاماً، يجب على أرسنال تحقيق الفوز أمام نيوكاسل الذي صدمهم الموسم الماضي.

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