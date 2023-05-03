هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد

القاهرة - بوابة الوسط

انفرد النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتسجيله هدفه الـ 35 الأربعاء، أمام وست هام في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

وسجل العملاق النروجي الهدف الثاني لفريقه 2- صفر في الدقيقة 71، محطمًا الرقم السابق الذي سجله في موسم من 42 مرحلة عوضًا عن الصيغة الحالية (38) كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994 وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي (34 هدفاً لكل منهما).

ورفع هالاند، ابن الـ 22 عامًا، عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم.

كما عادل إيرلينغ هالاند رقم تييري هنري كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في ملعبه في بطولة البريمرليغ في موسم واحد.