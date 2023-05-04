الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بقيادة مهاجمه التاريخي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أسهم بفوز فريقه على ضيفه وست هام بثلاثية لصفر، الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

ودون هالاند اسمه بأحرف من ذهب في سجلات «البريميرليغ» بانفراده بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري، بتسجيله هدفه الـ35 والثاني لفريقه في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جاك غريليش، محطما الرقم السابق الذي سجله كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994 وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي بـ34 هدفا لكل منهما، وفق «فرانس برس».

سأصاب بالجنون

قال هالاند «لا أفكر في كل هذه الأرقام القياسية، سأصاب بالجنون».

وأضاف «سأذهب إلى المنزل الآن، وألعب بعض ألعاب الفيديو، وأتناول الطعام ثم أخلد للنوم».

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ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وقيادة فريقه إلى الصدارة برصيد 79 نقطة متقدما بفارق نقطة على أرسنال مع مباراة أخرى مؤجلة في جعبته، ما يجعله الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب.

ورفع المهاجم ابن الـ22 عاما عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ العام 1931.

غوارديولا يحيي هالاند

مع صافرة النهاية، طلب غوارديولا من جميع لاعبيه تحية هالاند أمام ناظري والده لاعب سيتي السابق بين 2000 و2003 ألفي الذي تواجد في المدرجات.

قال المدرب الإسباني «في كرة القدم عندما تكون هناك مناسبة خاصة علينا أن نظهر كم هي مميزة».

وأردف «نحن سعداء للغاية من أجله لأنه من دواعي سروري العمل معه والوجود معه، والجميع سعداء بوجوده معنا. سيجرى كسر الرقم القياسي في المستقبل، ربما عن طريقه» أيضا.