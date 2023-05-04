  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 11:44 صباحا
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام
لاعبو مانشستر سيتي يحيون زميلهم إيرلينغ هالاند بعد مباراة وست هام بالدوري الإنجليزي، 3 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بقيادة مهاجمه التاريخي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أسهم بفوز فريقه على ضيفه وست هام بثلاثية لصفر، الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

ودون هالاند اسمه بأحرف من ذهب في سجلات «البريميرليغ» بانفراده بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري، بتسجيله هدفه الـ35 والثاني لفريقه في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جاك غريليش، محطما الرقم السابق الذي سجله كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994 وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي بـ34 هدفا لكل منهما، وفق «فرانس برس».

سأصاب بالجنون
قال هالاند «لا أفكر في كل هذه الأرقام القياسية، سأصاب بالجنون».

وأضاف «سأذهب إلى المنزل الآن، وألعب بعض ألعاب الفيديو، وأتناول الطعام ثم أخلد للنوم».

- هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
- غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وقيادة فريقه إلى الصدارة برصيد 79 نقطة متقدما بفارق نقطة على أرسنال مع مباراة أخرى مؤجلة في جعبته، ما يجعله الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب.

ورفع المهاجم ابن الـ22 عاما عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ العام 1931.

غوارديولا يحيي هالاند
مع صافرة النهاية، طلب غوارديولا من جميع لاعبيه تحية هالاند أمام ناظري والده لاعب سيتي السابق بين 2000 و2003 ألفي الذي تواجد في المدرجات.

قال المدرب الإسباني «في كرة القدم عندما تكون هناك مناسبة خاصة علينا أن نظهر كم هي مميزة».

وأردف «نحن سعداء للغاية من أجله لأنه من دواعي سروري العمل معه والوجود معه، والجميع سعداء بوجوده معنا. سيجرى كسر الرقم القياسي في المستقبل، ربما عن طريقه» أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي

«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان

باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
دورة مدريد للتنس: شفيونتيك تبلغ نصف النهائي خامس تواليا
دورة مدريد للتنس: شفيونتيك تبلغ نصف النهائي خامس تواليا
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في ......
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»...
دورة مدريد للتنس: ألكاراس يبلغ نصف النهائي بتخطي عقبة خاتشانوف
دورة مدريد للتنس: ألكاراس يبلغ نصف النهائي بتخطي عقبة ......
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست هام
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بفوزه على وست ......
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا...
المزيد