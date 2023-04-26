  • Alwasat News
Atwasat

أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 03:53 مساء
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
كارلو أنشيلوتي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أسفه عقب الخسارة القاسية على يد مضيفه جيرونا (2-4)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة سيئة على المستوى الدفاعي.

شدد المدرب الإيطالي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب مونتيليفي، على أن فريقه يمتلك إمكانات فنية استثنائية، يجب أن تجد المساعدة بالالتزام الدفاعي، مبديا حزنه من نسيان لاعبيه لهذا الجانب في مباراة جيرونا بعد سلسلة من المباريات الجيدة للغاية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

- كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كما أبرز صاحب الـ62 عاما، أن النادي الملكي افتقد إلى القوة في المباريات لتجنب التحولات الهجومية للمنافسين، في الوقت الذي أقر فيه بأن الليلة قاسية للغاية بالنظر للخسارة بنتيجة مثل هذه.

وأوضح «الفريق حاول العودة في النتيجة بعد تقدم جيرونا بثنائية الأرجنتيني فالينتين كاستيانوس من خلال محاولات فردية، لكن المستوى الفردي كان أقل من الطبيعي من الجميع وليس البعض؛ لذا أعتذر للجماهير على الخسارة القاسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية...
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات ...
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ...
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس...
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ ......
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل......
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام......
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ......
المزيد