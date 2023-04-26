أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أسفه عقب الخسارة القاسية على يد مضيفه جيرونا (2-4)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة سيئة على المستوى الدفاعي.

شدد المدرب الإيطالي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب مونتيليفي، على أن فريقه يمتلك إمكانات فنية استثنائية، يجب أن تجد المساعدة بالالتزام الدفاعي، مبديا حزنه من نسيان لاعبيه لهذا الجانب في مباراة جيرونا بعد سلسلة من المباريات الجيدة للغاية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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كما أبرز صاحب الـ62 عاما، أن النادي الملكي افتقد إلى القوة في المباريات لتجنب التحولات الهجومية للمنافسين، في الوقت الذي أقر فيه بأن الليلة قاسية للغاية بالنظر للخسارة بنتيجة مثل هذه.

وأوضح «الفريق حاول العودة في النتيجة بعد تقدم جيرونا بثنائية الأرجنتيني فالينتين كاستيانوس من خلال محاولات فردية، لكن المستوى الفردي كان أقل من الطبيعي من الجميع وليس البعض؛ لذا أعتذر للجماهير على الخسارة القاسية».