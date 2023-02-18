7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

فاز نابولي المتصدر (2-0) على ساسولو، في سابع انتصاراته على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقترب من حسم اللقب المحلي، ويبتعد نابولي بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف أودينيزي، القابع في منتصف الجدول السبت.

بات نابولي قريباً من الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى بعد انتظار دام 33 عاماً، وقال مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي لمنصة دازن: «فزنا بالمباريات القليلة الماضية، لكن جودة الأداء كانت أقل، من ناحية الاستحواذ وإدارة مراحل اللقاء والأداء الجماعي على كافة الأصعدة، أننا نتفوق مقارنة بالمباريات السابقة ويمكنني تصنيف ما حدث على أنه أداء رائع».

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وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا «22 عاماً» التسجيل في الدقيقة 12 عندما استحوذ على الكرة في منتصف الملعب قبل أن يطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ليواصل تألقه هذا الموسم إذ سجل 10 أهداف وأرسل تسع تمريرات حاسمة في الدوري.

وضاعف فيكتور أوسيمن النتيجة لصالح نابولي في الدقيقة 33 من زاوية ضيقة ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً، كما أصبح أوسيمن أول لاعب من نابولي يسجل في سبع مباريات متتالية في الدوري منذ أن تم تطبيق قاعدة النقاط الثلاث عند الفوز في موسم 1994- 1995.