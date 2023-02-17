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مدرب أرسنال يطالب بتوفير مزيد من الحماية للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 05:14 مساء
مدرب أرسنال يطالب بتوفير مزيد من الحماية للأندية
الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حثّ الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على توفير الحماية للأندية من الاضطرار إلى خوض مباريات في وقت مبكر السبت بعد اللعب مساء الأربعاء.

ولا تلعب أندية «البريميرليغ» التي تتنافس في دوري أبطال أوروبا الساعة 12.30 بتوقيت غرينيتش السبت، في حال خاضت مباراة على الساحة الأوروبية الأربعاء، وفق ما نشره موقع «ذا أتليتك».

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ومع ذلك، يحلّ أرسنال ضيفاً على أستون فيلا في مباراة حاسمة في الدوري ظهر السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، بعد 63 ساعة فقط من صافرة نهاية المباراة المؤجلة من المرحلة 12 والتي خسرها أمام مانشستر سيتي 1- 3.

ومع تخلي أرسنال عن مركز الصدارة لسيتي بفارق الأهداف بعد تلك الخسارة «51 نقطة لكل منهما»، لم يعد أمام أرسنال المنهك أي هامش للخطأ على ملعب فيلا بارك.

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة فريقه: «هناك قواعد معينة في دوري الأبطال. عندما تلعب مساء الأربعاء ثم لا يمكنك اللعب (ظهر السبت). لذا أعتقد أن هذا يجب أن ينطبق على أي مسابقة».

مخاطر الإصابة للاعبين
وأضاف: «لكنني أعتقد أنه باتباع نفس المبدأ، أعتقد أنك تتحدث من الناحية الفيزيولوجية، من الصعب للغاية تغيير تلك الفترة للحصول على أفضل النتائج وتقليل مخاطر الإصابة للاعبين، ولكن هذا كل شيء».

وأردف المدرب الإسباني الساعي لقيادة فريق «المدفعجية» إلى لقبه الأول في الدوري منذ 2004: «لقد وضعوا الجدول الزمني بالطريقة التي فعلوها. إنه أمر غير معتاد بعض الشيء، لكن هذا واقع الأمر. اللاعبون متحمسون للغاية لمباراة الغد لأننا نريد تقديم أداء جيد والفوز بالمباراة».

وتابع: «لا يتعلق الأمر بالقلق أو عدم القلق. يجب أن نلعب. أريد أن يكون اللاعبون في أفضل عقلية ممكنة وأن يكونوا مستعدين جسدياً لبدء هذا التحدي».

وعلى الرغم من شكواه، أصرّ المدرب الإسباني على أنه لن يستخدم موعد المباراة كذريعة إذا فشل أرسنال في الفوز على فيلا، وقال: «كنا نعلم أننا سنلعب في ذلك الوقت. هذا ليس عذراً».

ويمر أرسنال بفترة صعبة من ناحية النتائج بعد أن تقدم بثماني نقاط على سيتي قبل شهر واحد فقط، اذ تعثر خلال سلسلة من أربع مباريات من دون أن يفوز في جميع المسابقات.

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