  • Alwasat News
Atwasat

مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 10:18 مساء
مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر
لاعب مانشستر سيتي رياض محرز يحتفل بهدفه في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، 12 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

رد مانشستر سيتي متحديًا لائحة الاتهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بفوزه بشكل مريح على أستون فيلا (3 - 1) ليقترب بفارق ثلاث نقاط من أرسنال المتصدر، اليوم الأحد.

وضعت أهداف رودري وإيلكاي جوندوجان ورياض محرز نتيجة المباراة في كفة السيتي قبل نهاية الشوط الأول، حيث عاد السيتي إلى المسار الصحيح بعد خسارة نهاية الأسبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير، وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

- بيب غوارديولا: أنا باقٍ في منصبي مع مانشستر سيتي
- «البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر سيتي.. والإدارة ترحب بالتحقيق

مع مواجهة النادي لأكثر من 100 تهمة تتعلق بسوء السلوك المالي المزعوم، باتت جماهير الفريق في مزاج عدواني في ملعب الاتحاد بسلسلة من الهتافات الساخرة والتعبير عن الدعم لمالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

بينما أظهر لاعبو السيتي على أرض الملعب أنهم لم يشتتوا انتباههم بالتطورات، حيث حسموا النقاط بشكل فعال حتى قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

واحتاج فريق بيب جوارديولا إلى أربع دقائق فقط ليحقق تقدمًا برأسية رودري الذي ترجم كرة ركنية من زميله رياض محرز وبينما اقترب الشوط الأول من النهاية وعند الدقيقة 39 سجل جوندوجان الهدف الثاني لفريقه.

وباتت مهمة أستون فيلا مستحيلة عندما أحرز محرز ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد تعطيل جاكوب رامسي للاعب السيتي جاك غريليش في منطقة الجزاء.

واتكينز يقلص الفارق
وسجل واتكينز في المباراة الثالثة على التوالي بالدوري ليقلص الفارق بعد مرور ساعة لفريقه فيلا، لكن السيتي لم يكن يواجه أي خطر بخسارة نقاط المباراة، التي انتهت لصالحه.

ويملك السيتي حامل اللقب 48 نقطة من 22 مباراة هذا الموسم، مقابل 51 نقطة لأرسنال من 21 مباراة، بينما يملك السيتي فرصة الانقضاض على الصدارة في حالة فاز على أرسنال يوم الأربعاء المقبل.

كلمات جوندوجان
وتحدث إلكاي جوندوجان لاعب السيتي إلى شبكة «سكاي سبورتس» حول المباراة المقبلة أمام أرسنال، قائلًا: «ستكون مباراة صعبة، نحن نتطلع إلى ذلك ونعلم مدى صعوبة الأمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي

للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على «ستراسبورغ»
«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على ...
دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب
دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب
«أتلتيكو» يعود لسكة الانتصارات في الدوري بأول أهداف ديباي
«أتلتيكو» يعود لسكة الانتصارات في الدوري بأول أهداف ديباي
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
المزيد
تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا
تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا...
«يوفنتوس» يتخطى عقبة «فيورنتينا» برأسية رابيو ويتقدم ثلاثة مراكز بالترتيب
«يوفنتوس» يتخطى عقبة «فيورنتينا» برأسية رابيو ويتقدم ثلاثة ......
مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر
مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر...
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز...
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس...
المزيد