مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر

القاهرة - بوابة الوسط

رد مانشستر سيتي متحديًا لائحة الاتهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بفوزه بشكل مريح على أستون فيلا (3 - 1) ليقترب بفارق ثلاث نقاط من أرسنال المتصدر، اليوم الأحد.

وضعت أهداف رودري وإيلكاي جوندوجان ورياض محرز نتيجة المباراة في كفة السيتي قبل نهاية الشوط الأول، حيث عاد السيتي إلى المسار الصحيح بعد خسارة نهاية الأسبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير، وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

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مع مواجهة النادي لأكثر من 100 تهمة تتعلق بسوء السلوك المالي المزعوم، باتت جماهير الفريق في مزاج عدواني في ملعب الاتحاد بسلسلة من الهتافات الساخرة والتعبير عن الدعم لمالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

بينما أظهر لاعبو السيتي على أرض الملعب أنهم لم يشتتوا انتباههم بالتطورات، حيث حسموا النقاط بشكل فعال حتى قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

واحتاج فريق بيب جوارديولا إلى أربع دقائق فقط ليحقق تقدمًا برأسية رودري الذي ترجم كرة ركنية من زميله رياض محرز وبينما اقترب الشوط الأول من النهاية وعند الدقيقة 39 سجل جوندوجان الهدف الثاني لفريقه.

وباتت مهمة أستون فيلا مستحيلة عندما أحرز محرز ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد تعطيل جاكوب رامسي للاعب السيتي جاك غريليش في منطقة الجزاء.

واتكينز يقلص الفارق

وسجل واتكينز في المباراة الثالثة على التوالي بالدوري ليقلص الفارق بعد مرور ساعة لفريقه فيلا، لكن السيتي لم يكن يواجه أي خطر بخسارة نقاط المباراة، التي انتهت لصالحه.

ويملك السيتي حامل اللقب 48 نقطة من 22 مباراة هذا الموسم، مقابل 51 نقطة لأرسنال من 21 مباراة، بينما يملك السيتي فرصة الانقضاض على الصدارة في حالة فاز على أرسنال يوم الأربعاء المقبل.