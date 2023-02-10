بيب غوارديولا: أنا باقٍ في منصبي مع مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بقاءه في منصبه رغم الوضع غير المستقر للنادي، بعد التحقيقات التي فتحها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وتوجيه اتهامات للنادي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال غواردويلا في تصريحات صحفية اليوم: «لن أتحرك من هذا المقعد، أريد البقاء في مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى، أنا متأكد»، وفق ما نشرته جريدة صن البريطانية.

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وأضاف المدرب الإسباني: «مانشستر لم يكذب علي، لنرى ما سيحصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم نفعل أي شيء خاطئ، لماذا لا أثق في السيتي؟».

وتابع: «الجميع يمكن اتهامهم، تماما مثلنا، بعد 19 جولة في الدوري الإنجليزي لم تقدم الأندية أي دعم لنا، كونوا حذرين، يمكن لمانشستر سيتي تقديم ملاحظات واقتراحات، ويمكن إدانة الجميع».

وأردف بيب غوارديولا قائلا: «أنا متأكد أننا أبرياء، ثم ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سنتوقف الآن؟، الأمر كان كذلك منذ شراء الشيخ منصور للنادي، وحتى الآن، نحن أبرياء».

«سأصدق مانشستر سيتي»

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا: «بين 19 فريقا في الدوري وبين مانشستر سيتي؟ سأصدق مانشستر سيتي، أثبتنا من قبل أننا كنا بريئين تمامًا مع قضية الاتحاد الأوروبي».

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية، وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017- 2018.