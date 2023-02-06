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«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر سيتي.. والإدارة ترحب بالتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 03:35 مساء
«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر سيتي.. والإدارة ترحب بالتحقيق
شعار نادي مانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، الإثنين، إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية، وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وأوضحت الرابطة أن حامل اللقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي، وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق بالإيرادات بينها إيرادات الرعاية والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل، بحسب «فرانس برس».

تفاصيل الاتهامات بالانتهاكات
كما أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.

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وكان المدير الفني للنادي بين ديسمبر 2009 ومايو 2013 هو الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب بلاده حاليا، كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة، ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا».

مانشستر سيتي يرد ويرحب بالتحقيق
وأصدر مانشستر سيتي بيانا ردا على الرابطة جاء فيه «فوجئ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي جرى تزويد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بها».

وأضاف «يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه، نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد».

كان الاتحاد الأوروبي منع سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في فبراير 2020، ولكن ألغيت العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في يوليو من العام ذاته.

مشوار السيتي في عهد الشيخ منصور
وتوج سيتي الموسم الماضي بلقبه السادس في الدوري منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العام 2008، لكنه لا يزال يلهث وراء لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبلغ فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة مرة واحدة فقط في العام 2021 وخسر أمام مواطنه تشلسي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني حاليا في الدوري بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر مع مباراة مؤجلة للأخير. بلغ ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي في فبراير الجاري.

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