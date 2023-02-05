  • Alwasat News
Atwasat

ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 01:25 مساء
ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية
الأهلي المصري أمام سياتل في الإطار الأيمن وبنزيما وميليتاو في الإيسر. (إنترنت)
alwasat radio

يلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويسعى ريال مدريد إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه لتعزيز رقمه كأكثر الفرق فوزا باللقب، لكن نجمي الملكي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو أثارا الشكوك حول مشاركتهما مع الفريق في البطولة، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا الخميس، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

- الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

في الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن كريم بنزيما وإيدير ميليتاو، ثنائي ريال مدريد، سيغيبان عن مباراة الفريق ضد الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني «الليغا».

وكشفت جريدة «موندو ديبورتيفو» أن بنزيما وميليتاو سيغيبان عن مباراتي ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والأهلي الأربعاء في كأس العالم للأندية، كما أشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي، السبت، بعد أن حصلا على راحة من التدريبات أثبتت أن بنزيما يعاني من حمل زائد، بينما يعاني ميليتاو من إصابة عضلية في الساق اليمنى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نهائي «شان»: إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الجزائر والسنغال
نهائي «شان»: إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الجزائر والسنغال
نهائي «شان»: إلى الركلات الترجيحية بعد تعادل الجزائر والسنغال
نهائي «شان»: إلى الركلات الترجيحية بعد تعادل الجزائر والسنغال
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
باريس سان جرمان يناقش تمديد عقد ميسي
باريس سان جرمان يناقش تمديد عقد ميسي...
ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية
ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في ......
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري ......
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه ......
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار...
المزيد