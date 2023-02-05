ريال مدريد يفقد بنزيما وميليتاو أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويسعى ريال مدريد إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه لتعزيز رقمه كأكثر الفرق فوزا باللقب، لكن نجمي الملكي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو أثارا الشكوك حول مشاركتهما مع الفريق في البطولة، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا الخميس، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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في الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن كريم بنزيما وإيدير ميليتاو، ثنائي ريال مدريد، سيغيبان عن مباراة الفريق ضد الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني «الليغا».

وكشفت جريدة «موندو ديبورتيفو» أن بنزيما وميليتاو سيغيبان عن مباراتي ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والأهلي الأربعاء في كأس العالم للأندية، كما أشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي، السبت، بعد أن حصلا على راحة من التدريبات أثبتت أن بنزيما يعاني من حمل زائد، بينما يعاني ميليتاو من إصابة عضلية في الساق اليمنى.