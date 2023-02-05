باريس سان جرمان يناقش تمديد عقد ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البرتغالي لويس كامبوس، مستشار كرة القدم في باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، أن نادي العاصمة يناقش حاليا تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، مشددا على أنه سيكون سعيدا بأن يتمكن بطل العالم من الاستمرار في سان جرمان.

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قال كامبوس في مقابلة مع برنامج «تيليفوت» على القناة الفرنسية «تي إف 1»: «نحن في نقاش. لا يمكنني إخفاء ذلك، أود أن يكون معنا في هذا المشروع، أن يتمكن من الاستمرار معنا، سأكون سعيدا إذا استمر، لكننا نتحدث في الوقت الحالي لمحاولة الوصول إلى الهدف المرجو، والاستمرار في وجود ليو ميسي معنا»، حسب «فرانس برس».

ويتوجب على ميسي، في سن الخامسة والثلاثين، أن يقرر مستقبله، وذلك بعد عدة أسابيع من قيادته منتخب «ألبيسيليستي» إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر 2022. وكان ميسي، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد انضم إلى باريس العام 2021.

انضم ميسي للنادي الباريسي لمدة موسمين، بالإضافة إلى موسم اختياري في انتقال فاجأ عالم الكرة المستديرة من النادي الأحب إلى قلبه برشلونة الإسباني، حيث أمضى معظم مسيرته، ورحّب كامبوس بمشاركة «البرغوث» الصغير في المشروع الباريسي، مستشهدا على سبيل المثال بأدائه أمام مونبلييه، الأربعاء، في الدوري، حيث أسهم بهدف من ثلاثية فريقه (3-1).