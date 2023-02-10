الدوري الإنجليزي: أرسنال وسيتي وليفربول يرغبون في العودة لسكة الانتصارات

القاهرة - بوابة الوسط

ينشد أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب العودة إلى سكة الانتصارات، في حين يكافح ليفربول للخروج من حفرته عندما يستقبل إيفرتون في ديربي «ميرسيسايد»، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أما تشلسي فينتقل في رحلة صعبة إلى وست هام، وسط ضغوط على مدربه غراهام بوتر لاستخراج الأفضل من اللاعبين بعد الإنفاق الخيالي في الشتاء، بينما يواجه مانشستر يونايتد ليدز للمرة الثانية في غضون خمسة أيام، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

أرسنال لتدارك الموقف

وصل النادي اللندني إلى ملعب غوديسون بارك الأسبوع الماضي وهو مرشح فوق الطبيعة للفوز وتعزيز صدارته، لكنه غادر حاملا معه ثاني خسارة في الدوري هذا الموسم، بعد أن حقق إيفرتون المفاجأة في المباراة الأولى بقيادة مدربه الجديد شون دايش.

يتصدر أرسنال، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2004، الترتيب بفارق خمس نقاط عن سيتي وله مباراة مؤجلة. ورغم الانتكاسة الأخيرة، إلا أنه قدم عروضا قوية أخيرا بفوزه على كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام وتعادله مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع وأفضل دفاع في الدوري.

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يستقبل السبت برنتفورد السابع الذي يمر بفورمة جيدة - لم يخسر في آخر تسع مباريات وفاز بخمس من آخر سبع - قبل اللقاء المنتظر على أرضه ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في أول لقاء بينهما هذا الموسم.

يملك أرسنال سجلا مخزيا ضد سيتي في الدوري في السنوات الأخيرة، إذ خسر المباريات العشر الأخيرة جميعها وبمجموع 26 - 3.

وبعد سقوط «المدفعجية» ضد إيفرتون، كانت الفرصة متاحة لسيتي لتضييق الخناق عليه، لكنه سقط بدوره أمام مضيفه توتنهام (1 - 0)، ليبقى على بعد خمس نقاط منه علما أنه خاض مباراة أكثر من المتصدر، ويتطلع للعودة إلى الانتصارات من بوابة ضيفه أستون فيلا الأحد.

اختبار الديربي لليفربول

في مكان بعيد عن الصدارة، يحتاج ليفربول لإيجاد شرارته سريعا بعد ثلاث هزائم قاسية في آخر أربع مباريات في الدوري تركته في منتصف الترتيب في المركز العاشر، لكن عليه أن يكون حذرا من إيفرتون متجدد ومنتش من فوز على أرسنال.

يحل الأخير على «الريدز» الإثنين في ختام المرحلة، مدركا أن التاريخ لا يقف إلى جانبه في ملعب أنفيلد.

قبل خسارة ليفربول على أرضه ضد إيفرتون العام 2021، لم يسبق أن خسر أي مباراة في ملعبه ضد جاره لعقدين من الزمن.

لكن إذا تمكن «توفيز» من تكرار الطاقة والحدية اللتين أظهرهما أمام أرسنال، فسوف يبحث عن فرصة فوز جديد أمام ليفربول فاقد للثقة.

وصف المدرب الألماني يورغن كلوب الخسارة ضد ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي بـ«ذروة مشاكلنا»، علما أنه خرج من منافسات الكأس المحلية من الدور الرابع.