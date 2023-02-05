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«البريميرليغ»: نوتنغهام يبتعد عن منطقة الهبوط بفوزه على ليدز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 07:13 مساء
«البريميرليغ»: نوتنغهام يبتعد عن منطقة الهبوط بفوزه على ليدز
لقطة هدف نوتنغهام الذي سجله جونسون أمام ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 فبراير 2023. (الإنترنت)
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ابتعد نوتنغهام فوريست بست نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد (1- 0) بهدف رائع للويلزي برينن جونسون، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» اليوم الأحد.

وسجل جونسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة «على الطاير» من خارج منطقة الجزاء.

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وتألق الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس في مباراته الأولى مع نوتنغهام بعد وصوله من باريس سان جرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الشتوية، ليساهم في حصد فريقه النقاط الثلاث.

مفاجأة إيفرتون السبت
ورفع نوتنغهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات في الدوري، فيما بقي ليدز من دون فوز في الـ«البريميرليغ» منذ نوفمبر الفائت ويحتل المركز السابع عشر، على بُعد مركز من منطقة الهبوط بفارق الأهداف أمام إيفرتون الذي حقق مفاجأة مدوية أمس السبت عندما تغلب على أرسنال المتصدر.

ويمكن لمانشستر سيتي أن يقلص الفارق إلى نقطتين مع النادي اللندني عندما يحل ضيفا على توتنهام لاحقا في ختام وقمة المرحلة.

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