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كيلور نافاس يلتحق بنوتينغهام فورست على سبيل الإعارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 05:38 مساء
كيلور نافاس يلتحق بنوتينغهام فورست على سبيل الإعارة
كيلور نافاس حارس نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي، تعاقده مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وجرى الإعلان عن انتقال نافاس إلى نوتينغهام بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي مع نهاية الموسم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وبحث نافاس عن تجربة جديدة للمشاركة أساسيًا من جديد، بعد أن ظل حبيس الدكة مع المدرب كريستوف جالتييه، الذي يفضل عليه الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وينتظر من الحارس المتوج مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، أن يقدم الدعم الكبير لنوتينغهام، الذي ينافس بالمراكز المؤدية للهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

شيلفي من نيوكاسل
وفي اللحظات الأخيرة للميركاتو الشتوي، استطاع نوتينغهام فورست إبرام صفقات قوية للتنافس في الدوري الإنجليزي، إذ أنهى قبل التوقيع مع كيلور، صفقة لاعب الوسط جونجو شيلفي من نيوكاسل بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وربما يسجل نافاس، الذي توج مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين بعد أن انضم للفريق قادما من ريال مدريد عالام 2019، ظهوره الأول مع نوتينغهام في المباراة المرتقبة أمام ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

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