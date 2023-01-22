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أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 10:43 مساء
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
لاعب أرسنال إيجي نيكيتاه يحتفل بهدف الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ملعب أولد ترافورد، 22 يناير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي أرسنال فوزًا مهمًا في مشواره نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، أمام مضيفه مانشستر يونايتد بملعبه «أولد ترافورد»، في الجولة الـ21 من الدوري، ليستمر «الجانرز» في صدارة الترتيب العام بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وشهد اللقاء تسجيل خمسة أهداف، افتتح ماركوس راشفورد لأصحاب الأرض عند الدقيقة 17، لكن عودة أرسنال كانت سريعة بقدم إيجي نيكيتاه في الدقيقة 24.

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وأهدى بوكايو ساكا هدف التقدم لـ«الجانرز» بالدقيقة 53، قبل أن يعدل ليساندرو مارتينيز النتيجة بحلول الدقيقة 59، لكن أرسنال لم يفرط في النقاط الثلاث، وعاد نيكيتاه ليخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90.

تين هاغ يشعر بالخيبة
وعلق مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، على المباراة لإذاعة «بي بي سي» قائلًا: «المباراة كانت رائعة، وأعتقد أن الجمهور استمتع بها، لكننا نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة».

وأضاف تين هاغ: «ارتكبنا أخطاء كثيرة، كان يمكن تلافي جميع أهدافهم، إنهم جيدون للغاية في التعامل مع الكرة، لكننا دافعنا جيدًا، لم تكن هناك الكثير من الفرص في اللقاء».

الشخصية سبب الفوز
بينما أرجع مهاجم أرسنال بوكايو ساكا الفوز للشخصية التي أظهرها زملاؤه في المباراة، مشيرًا إلى أن الفوز جاء لمصالحة الجماهير، التي شعرت بالحزن بسبب هزيمتنا الأولى ضد مانشستر.

وتابع ساكا في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت»: «الإيمان كان عاملًا بارزًا في نجاح أرسنال هذا العام، كذلك عمل المدرب أرتيتا، إنه يقوم بعمل رائع حقًا».

واختتم: «الفوز كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا، لكن يجب علينا أن نحافظ على تواضعنا، نعم نحلم بالفوز باللقب، يجب أن نقدم أفضل أداء لنا في كل مباراة، لم نحقق شيئًا بعد».

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ50 في صدارة جدول الترتيب وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع تبقي مباراة لأرسنال.

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