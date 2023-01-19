آرسنال يقترب من التعاقد مع لياندرو تروسارد بعد فشل صفقة مودريك

القاهرة - بوابة الوسط

وجه آرسنال الإنجليزي أنظاره نحو جناح فريق برايتون لياندرو تروسارد، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض صفقة الأوكراني ميخايلو مودريك الذي انتقل لتشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية.

وارتبط «الغانرز» فترة كبيرة مع الجناح مودريك، الذي أبدى في وقت سابق رغبته في الانضمام إلى أرسنال، لكن مطالب ناديه جعلت آرسنال يتراجع عن ضمه، في حين انقض تشيلسي على الصفقة وحصل على توقيع اللاعب.

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وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن آرسنال في محادثات متقدمة للتعاقد مع لياندرو تروسارد من برايتون كجناح جديد للفريق، نزولا عند رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تعزيز فريقه، من أجل التنافس في الدوري.