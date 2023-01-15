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الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:37 مساء
الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام
لاعب أرسنال مارتن أوديغار يحتفل بهدفه في مرمى توتنهام بديربي شمال لندن، ملعب توتنهام، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
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يستمر نادي أرسنال الإنجليزي في مطاردة حلمه بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائنه لمدة 19 عامًا، منذ تحقيقه اللقب الذهبي 2004، بعد فوزه على توتنهام بثنائية نظيفة، في الجولة الـ20 من «البريميرليغ».

ويسعى أرسنال لتحقيق اللقب 14 له في تاريخه؛ إذ يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ47 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بثماني نقاط.

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وسجل حارس توتنهام هوغو لوريس هدف التقدم لأرسنال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف مارتين أوديغارد الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 36، لتنتهي المباراة بفوز «الجانرز».

لوريس يسجل في مرماه
وبات الحارس هوغو لوريس أكثر اللاعبين ارتكابًا للأخطاء التي أدت إلى أهداف هذا الموسم في الدوري، بثلاثة أخطاء، بينما يعتبر هذا أول هدف يسجله لوريس في مرماه بالخطأ بعد مشوار استمر لـ354 مباراة في «البريميرليغ».

وعبر مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا عن سعادته الكبيرة بعد المباراة، وقال: «أنا سعيد بالفوز في مباراة الديربي، تحلينا بالشجاعة، واستطعنا حسم اللقاء لصالحنا، أحببت طريقة لعبنا في المباراة، ومردود اللاعبين، لقد كنا مذهلين»، وفق ما صرح به أرتيتا لشبكة «بي بي سي» عقب المباراة.

صفقة مودريك
ولم يرغب مدرب أرسنال في التعليق على صفقة تشيلسي الجديدة، ميخايلو مودريك، والذي ارتبط اسمه بالانتقال لأرسنال في الفترة الماضية، إذ قال: «قدم لاعبونا أداء استثنائيا في مباراة اليوم، وأنا سعيد حقًا بمردودهم في اللقاء، يمكننا التطور أكثر، دعونا نركز على لاعبينا فقط، لا أهتم بالفرق الأخرى».

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