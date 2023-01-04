مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

القاهرة - بوابة الوسط

وصف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، عدم احتساب ركلتي جزاء أمس في المباراة أمام نيوكاسل الإنجليزي بـ«الفضيحة التحكيمية»، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوقف نيوكاسل يونايتد سلسلة فوز أرسنال على ملعبه «الإمارات»، بـ11 فوزًا متتاليًا، إثر تعادله أمامه في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ»، وذلك وفق ما نشرته «بي بي سي».

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لكن أرتيتا ظهر محبطا بعد نهاية اللقاء، وقال إن فريقه حُرم من ركلتي جزاء - الأولى عندما جذب دان بيرن غابرييل من الخلف بعد ركلة حرة مباشرة، والثانية عندما لمس جاكوب مورفي الكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فضيحة تحكيمية

وقال ميكيل عقب المباراة: «كانت لنا ضربتا جزاء، هذا ما رأيته بعيني، لا يمكن إنكار ذلك، هذه فضيحة تحكيمية».

وبسؤاله عن ملف التعاقدات، قال: «هذا السؤال لمجلس الإدارة، يمكنهم الرد عليه، نحن نعمل على تحسين الفريق في كل نافذة انتقالات، سنبذل قصارى جهدنا، لأنه لا يمكننا إهدار الوقت».