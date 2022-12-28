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شاختار يرفض عرض أرسنال لضم مودريك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 08:36 مساء
شاختار يرفض عرض أرسنال لضم مودريك
لاعب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني الجناح الشاب ميخايلو مودريك والمرتبط بالانتقال لنادي أرسنال الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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رفض فريق شاختار دونيتسك الأوكراني عرض نادي أرسنال الإنجليزي لضم الجناح الشاب ميخايلو مودريك، إذ قدم النادي اللندي 40 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 20 مليون متغيرات.

وقال نائب المدير الرياضي لنادي شاختار كارلو نيكوليني في تصريحات صحفية إن ناديه يرفض تمامًا مقترح أرسنال بشأن التعاقد مع الجناح الأوكراني الدولي، وذلك وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.


وأضاف نيكوليني: «لا يمكننا قبول العرض المقدم من أرسنال، 60 مليون يورو ليست كافية للتعاقد مع مودريك، قال مديرنا إننا بحاجة إلى مناقصة أقرب إلى رسوم انتقال غريليش إلى السيتي، أو أنتوني لمانشستر، لنبيع مودريك».

موسم مودريك
وقدم البالغ من العمر 21 عامًا، موسمًا مميزًا مع فريقه شاختار، إذ سجل سبعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الأوكراني، إضافة لتسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات بدوري أبطال أوروبا.

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