شاختار يرفض عرض أرسنال لضم مودريك

القاهرة - بوابة الوسط

رفض فريق شاختار دونيتسك الأوكراني عرض نادي أرسنال الإنجليزي لضم الجناح الشاب ميخايلو مودريك، إذ قدم النادي اللندي 40 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 20 مليون متغيرات.

وقال نائب المدير الرياضي لنادي شاختار كارلو نيكوليني في تصريحات صحفية إن ناديه يرفض تمامًا مقترح أرسنال بشأن التعاقد مع الجناح الأوكراني الدولي، وذلك وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وأضاف نيكوليني: «لا يمكننا قبول العرض المقدم من أرسنال، 60 مليون يورو ليست كافية للتعاقد مع مودريك، قال مديرنا إننا بحاجة إلى مناقصة أقرب إلى رسوم انتقال غريليش إلى السيتي، أو أنتوني لمانشستر، لنبيع مودريك».