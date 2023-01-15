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بعد اهتمام أرسنال الكبير.. تشيلسي يخطف ميخايلو مودريك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 04:33 مساء
بعد اهتمام أرسنال الكبير.. تشيلسي يخطف ميخايلو مودريك
الأوكراني ميخايلو مودريك في جلسة تصوير بقميص تشيلسي، ملعب ستامفورد بريدج بلندن، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
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وصل اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب نادي شاختار دونيتسك أمس السبت إلى لندن، لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لإتمام تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من اهتمام أرسنال باللاعب طوال فترة الانتقالات الحالية.

وسافر ممثلو تشيلسي إلى أوكرانيا للتفاوض مع ممثلي اللاعب، بعد الحصول على موافقة ناديه، فلم يتأخر اللاعب في الاستجابة لعرض تشيلسي المغري.

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واشترط شاختار الحصول على مبلغ 100 مليون يورو نظير التخلي عن نجم الفريق مودريك؛ إذ رأى رئيس النادي أن اللاعب لا يقل قيمة عن جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أنتوني دوس سانتوس، الذي اشتراه ألمان يونايتد بـ100 مليون يورو.

100 مليون شاملة الإضافات
وافق تشيلسي على طلبات النادي، ليصل إجمالي المبلغ إلى قرابة الـ100 مليون يورو، لكنه اشتراط تحقيق «البلوز» لقب الدوري أو دوري الأبطال الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة.

واجتاز اللاعب الأوكراني الفحص الطبي بنجاح اليوم الأحد، قبل أن يوقع على عقد يربطه بتشيلسي حتى 2030.

اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك في ملعب ستامفورد بريدج بلندن، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك في ملعب ستامفورد بريدج بلندن، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك مع مدير أعماله ووالده في ملعب ستامفورد بريدج بلندن، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك مع مدير أعماله ووالده في ملعب ستامفورد بريدج بلندن، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
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