تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضمه المهاجم البرتغالي جواو فليكيس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في صيغة إعارة حتى الصيف المقبل، بعد أن أعلن النادي الإسباني في وقت سابق تمديد عقد لاعبه حتى 2027.

ويمتد تأثير انتقال جواو لتشيلسي لأبعد من ذلك، إذ يسعى أتلتيكو لتعويض رحيل المهاجم البرتغالي، وصوب أنظاره نحو مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي، ليتجه «البارسا» لإعادة اللاعب السابق ولاعب تشيلسي الحالي بيير إيمريك أوباميانغ، حسب ما أشارت له جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وأعلن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في وقت سابق رضاه عن تشكيلته الحالية من اللاعبين، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام رحيل المهاجم ديباي، مؤكدا أن فريقه لن يدخل السوق إلا في حالة رغبته في تعويض خروج أحد اللاعبين.