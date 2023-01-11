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تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 05:41 مساء
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
من اليمين لليسار، لاعب تشيلسي جواو فليكيس، لاعب برشلونة ممفيس ديباي، ولاعب تشيلسي بير إيمريك أوباميانغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضمه المهاجم البرتغالي جواو فليكيس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في صيغة إعارة حتى الصيف المقبل، بعد أن أعلن النادي الإسباني في وقت سابق تمديد عقد لاعبه حتى 2027.

ويمتد تأثير انتقال جواو لتشيلسي لأبعد من ذلك، إذ يسعى أتلتيكو لتعويض رحيل المهاجم البرتغالي، وصوب أنظاره نحو مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي، ليتجه «البارسا» لإعادة اللاعب السابق ولاعب تشيلسي الحالي بيير إيمريك أوباميانغ، حسب ما أشارت له جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وأعلن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في وقت سابق رضاه عن تشكيلته الحالية من اللاعبين، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام رحيل المهاجم ديباي، مؤكدا أن فريقه لن يدخل السوق إلا في حالة رغبته في تعويض خروج أحد اللاعبين.

الريال هو الآخر مستفيد
بينما ترى الجرائد المقربة من ريال مدريد أن صفقة جواو ستصب في مصلحة النادي الملكي إذا وضع آرسنال الإنجليزي جواو فليكيس وإيدين هازارد كأهداف للتعاقد مع أحدهما خلال الانتقالات الحالية، ومع انتقال جواو إلى تشيلسي، قد يصوب آرسنال أنظاره نحو البلجيكي هازارد الذي يرغب الريال في التخلص من راتبه المرتفع.

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