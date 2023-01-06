النصر لا يتوقف عن ملاحقة النجوم وهذه المرة هازارد

القاهرة - بوابة الوسط

يرغب نادي النصر السعودي في تعزيز تشكيلته للموسم المقبل، باستقطاب لاعبين كبار من الدوريات الخمس الكبرى، وآخرهم الدولي البلجيكي إيدين هازارد.

وأكد الصحفي سانتي أونا، تواصل مدرب نادي النصر رودي جارسيا مع اللاعب، للقدوم للنادي الصيف المقبل، لمزاملة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

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ويملك البالغ من العمر 31 عامًا، عقدًا مع ريال مدريد الإسباني حتى 2024، إلا أن مستوى هازارد، وعدم اعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه، قد يدفعان اللاعب للتفكير في الرحيل نحو النادي السعودي.