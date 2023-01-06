النصر لا يتوقف عن ملاحقة النجوم وهذه المرة هازارد...

يرغب نادي النصر السعودي في تعزيز تشكيلته للموسم المقبل، باستقطاب لاعبين كبار من الدوريات الخمس الكبرى، وآخرهم الدولي البلجيكي إيدين هازارد.
وأكد الصحفي سانتي أونا، تواصل مدرب نادي النصر رودي جارسيا مع اللاعب، للقدوم للنادي الصيف المقبل، لمزاملة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.
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ويملك البالغ من العمر 31 عامًا، عقدًا مع ريال مدريد الإسباني حتى 2024، إلا أن مستوى هازارد، وعدم اعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه، قد يدفعان اللاعب للتفكير في الرحيل نحو النادي السعودي.
القيمة السوقية لهازارد
وانخفضت قيمة إيدين هازارد السوقية، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، إلى سبعة ملايين يورو، بعد أن وصلت 150 مليون يورو في 2019، قبل أن يبيعه تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد بمبلغ 100 مليون يورو في صيف العام نفسه.
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