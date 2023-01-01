لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم النصر السعودي بعرض مغر للنجم الكرواتي لوكا مودرتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، من أجل مجاورة زميله السابق كرستيانو رونالدو، إلا أن «الأمير» رفض.

وتلقى مودرتش عرضين في هذه الانتقالات الشتوية، من فريق أميركي، إلى جانب النصر، لكن إجابة الكرواتي كانت: «لنتحدث في 2024»، وذلك وفق ما أوردته جريدة «الماركا» الإسبانية.

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ويرى لوكا نفسه قادرًا على العطاء لموسم إضافي، إذ يمني النفس بتمديد عقده مع ناديه «الميرنغي»، والذي ينتهي الصيف المقبل، وتبدو إدارة الريال مرحبة بالفكرة.