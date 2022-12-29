كارلو أنشيلوتي: لن أطلب أبدًا مغادرة ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رغبته القوية في البقاء على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه لن يطلب أبدًا من الإدارة أن تسمح له بالمغادرة.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراته غدًا الجمعة أمام بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني، عن مستقبله داخل جدران النادي الملكي، معتبرًا أنها أمر مفروغ منه، حيث يتمنى البقاء في النادي، وذلك وفق ما نشره الصحفي «فابريزيو رومانو».

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وبسؤاله عن شائعة تدريب المنتخب البرازيلي، قال: «لا أعرف، لم يقتربوا مني أبدًا، والاتحاد البرازيلي لم يتصل بي أبدًا، أريد فقط البقاء في ريال مدريد».

سوق يناير مغلق

وعن رغبة الريال في إتمام تعاقدات بانتقالات يناير، تحدث كارلو قائلًا: «لسنا بحاجة إلى التعاقدات في يناير، سوقنا مغلقة، أما بالنسبة لمغادرة بعض اللاعبين، سنرى الأمر».